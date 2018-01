Ronaldo confessa: ´é muito difícil resistir aos espaguetes´ A transferência ao Milan deu novo ânimo ao atacante Ronaldo, que recuperou parte da forma e voltou a balançar as redes. No entanto, o brasileiro revelou à revista Men´s Health que encontrou um grande adversário na Itália: o espaguete. Com a meta de perder cinco quilos em três meses, Ronaldo teve de se submeter a um regime imposto pelos nutricionistas do Milan, que começa já no café da manhã - nesta refeição, fazem parte de sua mesa leite, algumas torradas com goiabada e suco de laranja (sem açúcar). No almoço, o brasileiro tem de se "contentar" com verduras, alimentos ricos em carboidratos e frutas. Após os treinos, os nutricionistas liberaram um peixe fresco e cereais ao jogador. Já no jantar, Ronaldo pode contar com um grelhado e mais vegetais. Além de toda essa "rigorosa" alimentação, o brasileiro também tem de realizar uma série de exercícios físicos - tudo acompanhado por especialistas. No entanto, Ronaldo admitiu que é difícil suportar a tentação pela culinária italiana. "É um grande sacrifício renunciar aos espaguetes, ainda que uma correta alimentação facilita os treinamentos", disse o camisa 99 do Milan, que já marcou cinco gols pelo clube. "Comida saudável e repouso na medida certa são os ingredientes para uma boa saúde." Segundo Ronaldo, sua má forma física nos tempos de Real Madrid foram provocadas por causa de algumas lesões, que o deixavam inativo por vários dias. "Uma vez que encontramos a solução, agora é trabalhar para ficar 100%", contou o brasileiro.