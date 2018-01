Ronaldo confirma boa fase e brilha na vitória do Milan O ´Fator Ronaldo´ está fazendo a diferença para o Milan no Campeonato Italiano. Na vitória do time rubro-negro por 3 a 1, neste sábado, em casa, contra o Cagliari, pela 33.ª rodada do Campeonato Italiano, o atacante brasileiro marcou dois gols da sua equipe e chegou a sete em 12 jogos pelo novo clube. Esta foi a quarta vitória consecutiva do Milan na competição, e deixa o time embalado para o jogo de ida contra o Manchester United pela semifinal da Liga dos Campeões, na próxima terça-feira, na Inglaterra. O Milan soma agora 56 pontos e permanece na quarta colocação. O time está muito perto de garantir uma vaga para a próxima Liga dos Campeões e encostou novamente na Lazio, que está em terceiro com 57 pontos. O Cagliari está com 34 pontos e segue na 13.ª colocação. A fase do Milan é ótima, e com boa contribuição de Ronaldo. Desde a estréia do brasileiro, a equipe tem a segunda melhor média de pontos na competição, conquistando 29 em 12 jogos. O time rubro-negro só perde nesse quesito para a Lazio, que ganhou 27 em 11 partidas e joga neste domingo contra a Fiorentina. Mesmo desfalcado de Kaká, poupado para o jogo com o Manchester, o Milan começou com tudo e não tomou conhecimento do Cagliari. Com Ronaldo inspirado e se movimentando bastante, o time criou boas oportunidades no início do jogo. Aos 10 minutos, o atacante brasileiro quase marcou. Ele recebeu passe de Goucurff, mas chutou para fora. Dois minutos depois, ele abriu o placar: recebeu cruzamento de Cafu na pequena área e só teve o trabalho de empurrar para a rede. O gol animou o time de Milão, que continuou pressionado e teve mais algumas oportunidades com Cafu e Ricardo Oliveira. O holandês Seedorf esteve muito bem no primeiro tempo e foi o destaque do time, com ótima visão de jogo e passes precisos. O Milan quase chegou ao segundo gol aos 38 minutos, com outro brasileiro. Ricardo Oliveira acertou uma bomba de fora da área obrigando o goleiro Chimenti a fazer ótima defesa. No segundo tempo, o Cagliari equilibrou a partida e chegou a criar algumas oportunidades. Mas a tarde era mesmo do Fenômeno. Novamente com Cafu dando assistência. Aos 23 minutos, o lateral-direito foi à linha de fundo mais uma vez e cruzou para Ronaldo, que aproveitou a falha do goleiro e mandou de peito para o gol. Cinco minutos depois, o Cagliari descontou com Suazo em cobrança de pênalti. Os visitantes quase empataram na seqüência com o zagueiro Canini. Mas aos 34 minutos Pirlo, em ótima cobrança de falta na entrada da área, mandou no ângulo e fez o terceiro gol dos anfitriões. Com a vantagem no placar, o Milan começou a tocar a bola no meio-campo esperando o árbitro encerrar a partida. Aos 40 minutos, o zagueiro do Milan Kaladze foi expulso, mas o Cagliari não conseguiu reagir. No outro jogo deste sábado a Sampdoria venceu em casa o Messina por 3 a 1. Os anfitriões estão em oitavo com 42 pontos e os visitantes permanecem na vice-lanterna, com 24 pontos.