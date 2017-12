Ronaldo confirma presença em amistoso O atacante brasileiro Ronaldo, da Internazionale, confirmou hoje, em entrevista coletiva em Milão, que vai participar da partida beneficente contra a equipe nigeriana do Enyimba, organizado pela Unicef. O jogador - que se recupera de um cirurgia no joelho direito, volta aos gramados depois de 14 meses em tratamento. A renda obtida com a venda de ingressos e os direitos de transmissão pela TV, será revertida para o programa da ONU contra a fome e a probreza na África e América do Sul. ?Será uma grande feste do esporte e da solidariedade e por causa disso, eu peço que as pessoas venham até o estádio para acompanhar a partida?, afirmou. O jogo será realizado em Milão. A partida contra o Enyimba será uma espécie de preparação para o retorno definitivo do jogador, marcado para o dia 26 de agosto, na primeira rodada do Campeonato Italiano 2001/2002, contra o Peruggia. ?Acho que será possível estar em campo dentro de mais duas semanas, na primeira rodada do campeonato?, disse ele. ?Neste sexta-feira já vou começar a treinar normalmente com a equipe?, acrescentou.