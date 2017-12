Ronaldo conhecerá projeto do casamento O projeto da festa de casamento de Ronaldinho e Daniella Cicarelli, dia 2 de janeiro, em Paris, está praticamente pronto e será apresentado em breve aos noivos, em Madri, pela publicitária e produtora Bia Aydar, que ao lado de Fernanda Nigro dirige a Face Eventos. Em 15 anos, este será a segunda vez que a empresa, especializada em eventos nacionais e internacionais, organiza um casamento. A primeira vez foi a festa para os 1.200 convidados no casamento de Luciano Huck e Angélica, semana passada, no Rio. Uma equipe da Face da Eventos passou alguns dias em Paris, visitando quatro locais mais apropriados e estudando opções para o bufê do casal. Com dois promotores da empresa viajou também o florista Vic Meirelles, responsável pelo visual de algumas das mais sofisticadas festas em São Paulo. Os detalhes, por enquanto, estão sendo mantidos em sigilo. Sabe-se, por exemplo, que Ronaldinho gostaria de contar com apresentação de Bono Vox, do U2. Tudo dependerá da aprovação dos noivos e do número de convidados, que ainda não foi fechado. AVIÃO - O evento deverá reunir celebridades do esporte e música, além de Boeing que seguirá do Rio com convidados do casal. A Face tem longa experiência em eventos internacionais e recepções para chefes de Estado, como a festa brasileira nos 450 anos da Dinastia Grimaldi, em Mônaco, e o show de Caetano Veloso na Piazza Navona, em Roma.