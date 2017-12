Ronaldo contrata empresário de Figo Astuto e coerente, o atacante Ronaldo decidiu não renovar contrato com seus empresários Reinaldo Pitta e Alexandre Martins e contratou o advogado português Luis Vicente, empresário e membro do conselho de administração da Fundação Luis Figo, informou nesta terça-feira o diário lusitano Record. Tanto Pitta quanto Martins estão em situação complicada com a Justiça brasileira depois de terem sido condenados em outubro passado a 11 anos de prisão por evasão fiscal e operações bancárias suspeitas na Suíça.