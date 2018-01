Ronaldo: contrato de risco com Real Ronaldo teve uma recepção digna do grande astro que é, neste domingo, na chegada à Espanha. Ao desembarcar do jatinho particular que o trouxe da Itália no aeroporto de Ardoz, era esperado por milhares de torcedores. Não teve contato com eles, pois o Real Madrid quer apresentá-lo oficialmente nesta segunda-feira como novo reforço e recorreu à proteção policial para garantir o isolamento. Ronaldo não ligou. Estava feliz e aliviado. Horas depois, revelou um detalhe de seu acordo com os espanhóis: se voltar a machucar o joelho direito, vai deixar de receber salários. O acordo foi motivado pela desconfiança dos dirigentes do Real em relação às suas condições físicas, por causa das contusões que sofreu nos últimos três anos. "No Real há dúvidas depois de minhas lesões, mas não há ninguém mais preocupado com meu joelho do que eu. Treino e faço o que devo fazer para que a lesão não se repita. Mas se voltar a acontecer, abrirei mão dos meus salários??, disse Ronaldo à rede de rádio e televisão espanhola SER. Dirigentes do Real informaram que o acordo só valerá na hipótese de o atacante brasileiro sofrer uma contusão que o afaste por mais de seis meses do futebol. O jogador garantiu que, no clube espanhol, vai receber menos do que ganhava na Inter (US$ 4,2 milhões por temporada), confirmando informação do presidente do Real, Florentino Pérez. "Em Milão, me davam muito dinheiro, mas aqui saio ganhando, pois me divertirei jogando futebol.?? Ronaldo rasgou elogios a Florentino Pérez, por montar um grande time. "Isso é mérito de um presidente que tinha o sonho de fazer uma grande equipe e entrar para a história??, disse o brasileiro. Por sua vez, o dirigente disse acreditar que o Real terá um Ronaldo melhor do que o que jogou no Barcelona. "Ele quer ser o ainda melhor do que foi no Barcelona e será, porque tem mais experiência??, afirmou. Após o almoço com os dirigentes do Real, Ronaldo foi para a casa do português Figo (com quem jogou no Barcelona), onde assistiu à partida entre Barcelona e Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol. Depois, voltou ao hotel onde está hospedado. Nesta segunda-feira, ele passa por exames médicos. Às 8 horas (horário de Brasília), será apresentado oficialmente. Depois, vai ao estádio Santiago Bernabéu assistir à estréia de seu novo time no Campeonato Espanhol, contra o Espanyol.