Ronaldo critica Capello e diretoria do Real Madrid O atacante Ronaldo afirmou nesta quinta-feira que não teve e nem quer ter relação alguma com o técnico italiano Fabio Capello, um dos que mais incentivou a transferência do brasileiro do Real Madrid ao Milan. "Não tive e nem quero ter relação com Capello. Às vezes ele não sabia o que dizia. Tinha vezes que ele falava que tinha de treinar melhor. Em outras, por outro lado, eu era o melhor do mundo", afirmou Ronaldo em declarações a um programa de televisão francês. O brasileiro fez fortes críticas à diretoria do Real Madrid, questionando se o atual presidente do clube, Ramón Calderón, realmente tentou contratar seu compatriota e agora companheiro de clube Kaká, uma de suas promessas durante a campanha eleitoral. "Gostaria que o Real Madrid fosse campeão espanhol pelos meus companheiros, não pelos que mandam. Eles foram péssimos comigo, não estiveram à altura do clube. Não acho que o Real Madrid tentou contratar Kaká", disse. Ronaldo se mostrou muito feliz com sua situação no Milan, afirmando que a adaptação foi mais fácil que o esperado. Além disso, ele falou sobre a hipotética contratação do também brasileiro Ronaldinho Gaúcho pelo time italiano. "Acho difícil, mas adoraria. Para Kaká e os outros brasileiros que estão no Milan, seria maravilhoso", comentou Ronaldo. Para o jogador, os problemas com lesões no joelho, durante o tempo em que vestiu a camisa da Inter de Milão - grande rival do Milan -, só lhe deixaram claro que o futebol é o "grande amor" de sua vida. "Sem esta paixão, não teria conseguido voltar a jogar", concluiu.