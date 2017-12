Ronaldo critica Lula por perguntar se ele está gordo O atacante Ronaldo desabafou nesta sexta-feira sobre as constantes críticas pelos problemas envolvendo sua saúde (principalmente a polêmica envolvendo seu peso) e acabou atingindo o presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva. Em entrevista para as emissoras de televisão, o atacante falou sobre a pergunta do presidente sobre seu excesso de peso na videoconferência realizada na quinta-feira. "Ele foi mal influenciado pela imprensa e foi infeliz em perguntar isso. Eu não participei da videoconferência, pois estava com febre e fiquei no quarto, mas soube pelos meus companheiros que estava proibido perguntar qualquer coisa para ele (Lula). Sei que nós teríamos coisas a perguntar também. Assim como ele falou que eu estou gordo, dizem que ele bebe. Tanto eu estou gordo como ele bebe, é mentira também". Na videoconferência, Lula fez a pergunta ao técnico Carlos Alberto Parreira, que saiu da situação constrangedora com uma resposta positiva. "Ele (Ronaldo) está bem, está forte, e pronto para fazer um grande Mundial. Ele vem de uma temporada em que teve algumas contusões mas está pronto fazer um grande campeonato", disse. Para os outros órgãos de imprensa (rádio, televisão e internet), Ronaldo já havia lamentado o fato. A assessoria de Imprensa do Palácio do Planalto, responsável pela comunicação do presidente, não comentou o assunto.