Ronaldo culpa os dois anos parado A segunda contusão muscular em menos de 40 dias e a volta definitiva aos gramados adiada mais uma vez. Para Ronaldo, isso tudo é resultado do tempo que ele ficou parado, se recuperando das duas cirurgias seguidas no joelho direito. ?Estou decepcionado. Mas o que está acontecendo é conseqüência dos dois anos sem jogar?, lamentou o atacante brasileiro, depois de deixar o jogo da Inter de Milão contra o Lecce, neste domingo, pelo Campeonato Italiano. Assim como tinha feito o médico da Inter, Franco Combi, avisando que Ronaldo sofreu ?apenas uma contratura muscular na coxa esquerda?, o treinador da equipe italiana, o argentino Héctor Cúper, tratou de tranqüilizar os torcedores. ?Não é nada sério. Ele (Ronaldo) está bem. Estamos encarando seu retorno com calma, dando-lhe tempo?, afirmou o técnico do time de Milão.