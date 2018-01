Ronaldo dará adeus a Maradona e Raí O atacante Ronaldo, da Inter de Milão, confirmou nesta quarta-feira em seu site na Internet, que aceitou o convite de Maradona e Raí para participar das festas de despedida dos ex-jogadores. ?Hoje mesmo enviei um fax a Maradona e outro a Raí confirmando a minha presença em ambas as festas?, disse. A despedida de Raí será pelo Paris Saint Germain, em Paris, na primeira semana de novembro enquanto a do craque argentino será no dia 10 de novembro, em Buenos Aires.