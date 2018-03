Ronaldo de volta à Inter, diz imprensa Depois da eliminação nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa, a imprensa européia começa a especular sobre mudanças no time do Real Madrid e o atacante brasileiro Ronaldo estaria no centro das discussões. Para alguns jornais - espanhóis e italianos - o atacante estaria mudando de casa mais uma vez e, para surpresa de muitos, estaria voltando para a Inter de Milão, de onde saiu no início da atual temporada, em uma das transferências mais tumultuadas dos últimos tempos. As especulações aumentaram muito por dois motivos. Primeiro foram as declarações do procurador de Ronaldo, Rodrigo Paiva, ao jornal Corriere Dello Sport. Ao ser perguntado sobre um eventual retorno de Ronaldo, o assessor foi claro. ?Não se pode excluir nenhuma possibilidade?, disse Paiva. ?Ronaldo fala com regularidade com alguns de seus companheiros da Inter e não esconde que se sente mal pela maneira como deixou o clube e os torcedores da Inter?, acrescentou. Outra tendência foi aberta pelo técnico da Inter, o argentino Héctor Cupper, que disse que gostaria de ter o brasileiro no time. ?Se ele voltar será muito bem-vindo. Certamente vou estar feliz com isso. Eu jamais briguei com ele?, garantiu o argentino, considerado o principal responsável pela saída de Ronaldo. ?Se ele estivesse com a gente, poderíamos ter vencido o campeonato italiano e estaríamos perto de conquistar a Liga dos Campeões?, arrematou o treinador. Para jornais, as declarações de Paiva seriam uma espécie de preparação de terreno para uma futura negociação. Dizem que o Real só pagou a primeira das parcelas devidas ao Inter: 9 milhões de dólares, de um total de U$ 46 milhões. A primeira, em outubro, foi paga com um mês de atraso; a segunda será paga em setembro deste ano e a quarta e a quinta em setembro de 2004 e 2005, respectivamente. Isso significa, lembram os jornais, que o Real pagou apenas 19,5% do passe de Ronaldo.