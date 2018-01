Ronaldo decide não pular carnaval O atacante Ronaldo preferiu não criar complicações com a diretoria do Real Madrid e anunciou nesta quarta-feira que não vai participar dos desfiles da escola de samba Tradição, no Rio de Janeiro. A decisão caiu como um balde de água fria nas pretensões dos intengrantes da escola que esperavam contar com o craque na Marquês de Sapucaí. O enredo da Tradição neste ano, conta a vida de Ronaldo e aproveita para falar sobre as conquistas da seleção brasileira de futebol. O presidente da escola, Nézio Nascimento, estava otimista e tinha todo o esquema armado para a chegada de Ronaldo. Segundo ele, o atacante jogaria no domingo pelo Campeonato Espanhol e viria para o Rio nesse mesmo dia. Desfilaria na segunda-feira e na terça voltaria para a Espanha, numa maratona que iria consumir cerca de 25 horas. Ronaldo disse ter ficado muito lisonjeado com a homenagem e que tinha muita vontade de estar no Rio, mas afirmou que desta vez seria impossível. Na verdade, ele não quis criar problemas com os dirigentes espanhóis, que se mostraram absolutamente contra a viagem. O jogador reconheceu que seria desgastante demais, e decidiu que o melhor seria permanecer na Europa durante as festas.