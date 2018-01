Ronaldo decreta: Pelé tem 77 gols Ronaldo colocou na cabeça duas coisas: marcará 35 gols pelo Real Madrid, na atual temporada, e vai superar o número de gols de Pelé na seleção brasileira. O primeiro objetivo nem é tão difícil, porque tem a seu favor talento pessoal, além da colaboração de craques como Roberto Carlos, Figo, Zidane, Beckham, Raúl. O segundo pode ser obtido a longo prazo, mas ele já assume como verdadeiros números que ainda carecem de investigação séria. ?Creio que Pelé tenha 77 gols e eu, 48?, afirmou, em entrevista publicada nesta sexta-feira no site oficial do Real Madrid. ?Pedi um cálculo dos gols oficiais dele, porque antes a seleção fazia partidas contra combinados e Pelé marcava oito ou nove gols nesses encontros?, repetiu. ?E eram contabilizados.? A nova declaração motivou a CBF a dar início nesta sexta mesmo a uma recontagem dos gols marcados com a camisa do Brasil pelo ?Rei do Futebol?. Pelé, oficialmente, tem 95, e Ronaldo, 49, um a mais do que pensa. Logo após a divulgação da entrevista para o Real, o astro chegou a dizer que fizera a afirmação baseado em notícia veiculada recentemente por um jornal carioca. ?Simplesmente falei o que li na imprensa do Rio?, Ronaldo mandou dizer, por meio de assessor, Rodrigo Paiva, que é também o chefe da assessoria da imprensa da CBF, que fará a nova lista dos gols de Pelé. O trabalho só deve ser concluído na segunda-feira. Ronaldo ainda pleiteia em seu favor 6 gols assinalados pela seleção sub-23. A matemática, então, se adequaria melhor para seu objetivo e a diferença em relação a Pelé cairia para 22 gols. E pode ser tirada sem sobressaltos nos próximos anos.