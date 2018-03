Ronaldo deixa treino e pode desfalcar Real A condição física do atacante Ronaldo voltou a preocupar a comissão técnica do Real Madrid. O jogador - que vinha se recuperando de contusão muscular já há duas semanas - abandonou o treino desta sexta-feira reclamando de dores na coxa esquerda. O brasileiro levou a mão à região afetada pela contusão ao forçar um chute e deixou o gramado. Logo em seguida foi submetido a um exame que detectou uma "sobrecarga no bíceps femoral da perna esquerda". Os exames mostraram, no entanto, que a lesão muscular estava cicatrizada e os médicos disseram que as dores que ele sentiu eram resultado do esforço no processo de recuperação. Ronaldo fará fisioterapia durante todo o dia de hoje e amanhã deverá participar do último treino da equipe. Só depois disso, a comissão técnica saberá se ele poderá ser escalado na partida contra o Barcelona, neste final de semana.