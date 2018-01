Ronaldo desabafa sobre multa recebida Ronaldo não comentou nada sobre as especulações sobre o seu casamento e muito menos os possíveis desentendimentos com o técnico Vanderlei Luxemburgo, mas aproveitou a entrevista nesta quinta-feira à rádio Onda Madrid para desabafar e garantir que não se sente aborrecido com o Real Madrid por ter sido multado na semana passada, em decorrência de atraso nos treinos. ?Não estou chateado com o clube, mas nas equipes grandes as coisas devem ser arrumadas no vestiário e não na imprensa?. disse. O atacante brasileiro confirmou haver recebido oficialmente a multa do clube espanhol (não revelou o valor) e admitiu culpa no episódio. ?Quando se comete um erro tem que reconhecê-lo, mas não tem que dramatizá-lo?, emendou. ?Eu sou o primeiro que sabe o que se pode fazer ou não, mas não foi uma coisa voluntária?. Sobre as vaias que recebeu após sua substituição na partida contra a Juventus pela Liga dos Campeões, disse entender perfeitamente a posição do torcedor. ?Entendo que a torcida fique irritada quando um jogador não vai bem. Mas não quero pensar que me vaiaram por outras coisas, como as que falaram durante a semana?. Rusgas - O artilheiro do Real Madrid não quis entrar em polêmica com Luxemburgo depois que o técnico declarou que sua multa serviu de exemplo ao resto do elenco. ?Não quero polêmica. Não entendi suas palavras antes da partida contra a Juventus, mas não vou lhe pedir explicações. Parece-me estranho porque não tenho falado com ele sobre isso. Não sei a quem se referia ao me usar como exemplo?, revelou. E procurou amenizar. ?O que o Luxemburgo precisar de mim ele vai ter. Aceito suas decisões e cada um pensa e diz o que quer?, concluiu.