Ronaldo desfalca o Real mais uma vez O atacante Ronaldo vai desfalcar o Real Madrid mais uma vez, na partida de sábado contra o Athletic Bilbao, válida pelo Campeonato Espanhol. O jogador, que sofreu uma lesão muscular no jogo contra o Racing de Santander há duas semanas, já ficou de fora das partidas contra Bayern de Munique pela Liga dos Campeões e contra o Zaragoza, ontem, na final da Copa do Rey. E o "Fenômeno" fez falta. O Real perdeu o jogo por 3 a 2 e deixou escapar o título. Apesar de estar se recuperando, Ronaldo foi convocado pelo técnico Carlos Alberto Parreira para a partida da seleção brasileira contra o Paraguai, dia 31 de março, pelas eliminatórias da Copa do Mundo.