Ronaldo desfalca o Real no domingo Ronaldo não poderá defender o Real Madrid no domingo, contra o Málaga, pelo Campeonato Espanhol. Ele voltou a sentir dor na panturrilha esqueda e por isso foi vetado pelos médicos. ?É a mesma lesão que tive no primeiro jogo contra a Juventus. Não é grave, mas é melhor eu não jogar contra o Málaga para estar completamente para a partida da semana que vem contra o Valencia?, afirmou o atacante brasileiro. Quarta-feira, na derrota em Turim (3 a 1) que eliminou o Real Madrid da Liga dos Campeões, Ronaldo entrou aos sete minutos do segundo tempo e se movimentou pouco, deixando claro que não estava em boas condições para jogar. Mesmo assim, defendeu o técnico Vicente del Bosque. ?Não acho que minha escalação foi precipitada. Era a partida mais importante da temporada e todo sacrifício era válido.? Neste sábado, os jogadores do Real Madrid ficarão torcendo pelo Valencia, que enfrentará La Coruña ? o time galego e a Real Sociedad têm 64 pontos, um a mais que o Real. O Valencia vive um momento ruim ? caiu para a quinta posição ?, mas o técnico do La Coruña não quer saber de confiança exagerada. ?Seria um erro muito grande pensar que o jogo vai ser fácil. Faltam cinco rodadas para o final do campeonato e será fundamental ganharmos os três jogos que teremos em casa para ganharmos o título?, disse Javier Irureta. A equipe jogará desfalcada do volante brasileiro Mauro Silva, que está suspenso. A outra partida deste sábado será entre Racing e Atlético de Madrid. No domingo, além de Real Madrid x Málaga, haverá os seguintes jogos: Alavés x Athletic de Bilbao; Barcelona x Mallorca; Osasuna x Betis; Real Sociedad x Recreativo Huelva; Sevilla x Rayo Vallecano; Valladolid x Espanyol; Villarreal x Celta.