Ronaldo desfalca Real contra o Lyon O Real Madrid, que já não poderia contar com Raúl - sofreu grave lesão no joelho e ficará mais de 3 meses afastado -, também não terá seu outro atacante titular na partida desta quarta-feira, contra o Lyon, pela Liga dos Campeões da Europa. Ronaldo voltou a sentir dores no tornozelo esquerdo e será poupado para jogar domingo, contra a Real Sociedad, pelo Campeonato Espanhol. Ronaldo ficou sem jogar desde o dia 15 de outubro, quando sofreu a lesão no tornozelo, e voltou justamente no clássico do último sábado, em que o Real perdeu para o Barcelona. Como as dores também voltaram, ele foi vetado pelos médicos para o jogo desta quarta-feira. Mas a sorte do técnico Vanderlei Luxemburgo é que o Real já está classificado para a próxima fase da Liga dos Campeões da Europa e o jogo desta quarta-feira, com o Lyon, vale apenas a primeira colocação do grupo F. Assim, ele deve escalar os brasileiros Robinho e Júlio Baptista no ataque titular do time espanhol.