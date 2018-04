Ronaldo desfalcará o Milan contra a Juventus

O atacante Ronaldo vai desfalcar o Milan no jogo de sábado contra a Juventus, em Milão. O brasileiro sofreu dores na panturrilha quando se aquecia para entrar em campo no empate de quarta-feira contra o Benfica, 1 a 1, pela Liga dos Campeões. Veja também Classificação e jogos da rodada do Italiano "Estou fora, mas ainda acredito em mim", disse Ronaldo em entrevista publicada na sexta-feira pela Gazzetta dello Sport. Rolando passou seis meses afastado devido a uma lesão na perna, e só estreou nesta temporada no fim de semana passado. O Milan espera ter a volta do meia Massimo Ambrosini, que estava suspenso contra o Benfica e também se recupera de uma ligeira pancada.