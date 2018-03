Ronaldo desfalcará o Real por 15 dias Uma ruptura fibrilar na coxa esquerda vai deixar Ronaldo fora do Real Madrid por cerca de 15 dias. Por causa da lesão, o atacante pode desfalcar o Brasil no amistoso contra a Hungria, dia 28, em Budapeste. De acordo com os médicos do clube espanhol, o problema ocorreu em função do excesso de esforço físico do atleta. Ele se machucou no domingo, na derrota de sua equipe para o Osasuna, por 3 a 0, pelo Campeonato Espanhol. Ronaldo deixou o campo aos 24 minutos do primeiro tempo. Hoje, o artilheiro do Real Madrid passou parte do dia sendo submetido a várias avaliações médicas. Por volta do meio-dia, realizou uma ressonância magnética na Clínica Ruber Internacional de Madrid, onde ficou constatada a extensão da lesão. De acordo com o diretor-médico do Real Madrid, Alfonso Del Corral, a contusão guarda bastante semelhança com a que Ronaldo sofreu em 7 de março, em partida contra o Racing, em Santander, e que o impediu de disputar a final da Copa del Rey. "Ele tem uma ruptura fibrilar grau um, algo menor que a contusão anterior. Estimamos umas duas semanas de baixa. Estará fora do jogo com o Atlético, no fim de semana", disse o médico. Ele contou que o músculo atingido é o mesmo da lesão anterior, mas está localizado "numa zona inferior". "O edema é pequeno e, portanto, a recuperação será mais rápida." Del Corral assinalou que a fadiga é uma das principais causas do novo problema de Ronaldo. "A curva de lesões aumenta em todo final de temporada." O médico explicou que a ruptura fibrilar se manifesta por uma dor aguda produzida por uma contração brusca e violenta dos músculos e pode apresentar graduações diferentes - que vão da ruptura fibrilar à ruptura total do músculo. "Neste último caso, a recuperação seria bem mais complicada", disse. Além de ter de conviver com mais uma contusão, Ronaldo vive o desgaste recente da eliminação do Real da Copa dos Campeões da Europa, após derrota por 3 a 1 para o Mônaco. Ele foi hostilizado por torcedores de seu clube, durante um treino na semana passada. Foi chamado de ?gordo?. A Assessoria de Imprensa do atleta nega que Ronaldo esteja acima do peso e lembra que ele vem fazendo vários gols pelo clube na temporada e lidera a tabela dos artilheiros do Espanhol. Ronaldo pode até vir a participar do jogo Brasil x Hungria, mas deverá atuar antes, dia 25, pelo Real, contra o Barcelona.