Ronaldo desiste de disputar amistoso O atacante Ronaldo desistiu de participar do amistoso que a Inter de Milão fará hoje à tarde contra o Watford, time da Segunda Divisão inglesa, numa partida que estava sendo considerada sua volta aos gramados depois de 15 meses e meio em recuperação de duas operações no joelho direito. De acordo com o assessor Rodrigo Paiva, o jogador reclamou de dores musculares e preferiu se poupar. ?Ele chegou até a fazer exames de ressonância magnética, que não constataram nenhuma lesão grave, mas por uma medida de precaução ele achou melhor não forçar a musculatura?, explicou o assessor. A volta de Ronaldinho, segundo Paiva, está prevista para o dia 19 de agosto, em Milão, num amistoso da Inter contra a seleção do Senegal que no ano que vem fará sua estréia em copas do mundo.