Ronaldo deve desfalcar Real na Liga O chefe do departamento médico do Real Madrid, Alfonso del Corral, declarou neste domingo que são pequenas as chances de o brasileiro Ronaldo enfrentar a Juventus, pelo jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões, quarta-feira. No Campeonato Espanhol, a Real Sociedad venceu o Mallorca e alcançou a liderança ao lado do La Coruña, com 66 pontos. Com o resultado, o time de Madri caiu para a 3ª posição.