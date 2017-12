Ronaldo deve entrar no lugar de Guti A ansiedade é grande em Madri. Depois de 35 dias da transferência mais polêmica da temporada européia de 2002-03, Ronaldo enfim deve estrear no Real Madrid. O astro contratado por US$ 45 mihões da Internazionale de Milão superou contratura e dores na perna esquerda e está pronto para entrar em campo. Se Ronaldo entrar, o mais provável é que tome lugar de Guti, eterno candidato a reserva, mas que tem marcado gols com regularidade nos últimos jogos. Existe também a possibilidade de ambos formarem dupla de ataque, pois Raúl sofreu estiramento na partida contra o AEK, no meio da semana, em Atenas. O treino de sexta-feira mostrou que o temor de novo problema muscular foi superado - e a arte do artilheiro do Mundial poderá ser acompanhada no jogo contra o Alavés, no Estádio Santiago Bernabéu, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. O técnico Vicente del Bosque faz algum mistério, mas no começo da tarde deste sábado confirmou o brasileiro na lista de convocados para a concentração. Essa foi a senha mais evidente de que o colocará para jogar, pelo menos por alguns minutos. Também Milene, a mulher do craque, tratou de fazer reserva de lugar e comprou ingresso para a partida. A proximidade da estréia agitou, mais uma vez, os torcedores do Real Madrid. Desde o meio da semana, não há mais ingressos para o encontro com o Alavés e a previsão é de público superior a 80 mil pagantes. A partida terá transmissão ao vivo pela Tv Bandeirantes, às 13 horas. O Real tem 7 pontos, contra 4 do Alavés. O jogo mais interessante reunirá os líderes Valencia e Celta - 10 pontos - e que a ESPN/Brasil mostra ao vivo, às 14 horas. Demais partidas: Barcelona x Osasuna, Deportivo x Santander, Málaga x Atlético de Madri, Rayo V. x Villarreal, Mallorca x Espanyol, Sevilla x Betis e Real Sociedad x Valladolid.