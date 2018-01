Ronaldo deve estrear contra Valladolid A festa de estréia de Ronaldo no Real Madrid fica adiada por mais alguns dias. As dores na perna esquerda continuam a incomodar o atacante e os médicos do clube espanhol chegaram à conclusão de que é melhor não forçar. O artilheiro do Mundial deveria jogar nesta quarta-feira contra o Genk, no Estádio Santiago Bernabéu, pela Copa dos Campeões, mas só poderá assistir à partida das arquibancadas, como convidado especial. Se tudo der certo, e não surgir mais nenhuma dor, a primeira aparição oficial fica para domingo, na visita ao Valladolid, pelo campeonato nacional. O veto a Ronaldo foi confirmado nesta terça-feira pela manhã, depois de submeter-se a exame. O tornozelo e a panturrilha esquerda estavam doloridos, por ?sobrecarga muscular?, segundo diagnosticaram os médicos. Por isso, lhe foi recomendado repouso de dois dias. Na seqüência, fará exercícios específicos, para nova avaliação na sexta-feira. O craque aparentemente não se abalou com a nova mudança de planos, fato que se tornou corriqueiro. "Não posso jogar, mas não é algo terrível", avisou. "Dentro de dois dias volto a treinar", afirmou para jornalistas espanhóis, surpresos com a reviravolta, já que há dias o astro se mostrava curado de mais uma ?ligeira? contratura na coxa. "Gostaria que ele jogasse, mas não vou fazer drama por causa dessa ausência", desconversou o técnico Vicente Del Bosque. "Os médicos recomendaram repouso e não temos pressa. Ronaldo foi contratado para jogar cinco anos", frisou o treinador, ao repetir o texto do discurso que tem utilizado sempre que se refere ao atacante. O Real não deve ter também o francês Zidane contra o Genk, na segunda rodada do Grupo C. Na mesma chave, a Roma vai à Grécia para enfrentar o AEK Atenas. O time italiano passa por fase crítica, depois de ter sofrido três derrotas consecutivas - duas no torneio doméstico e no europeu (3 a 0 para o Real). O ambiente é ruim e a torcida agrediu jogadores. Rodada - O PSV Eindhoven recebe o Arsenal, no Grupo A, e o técnico Guus Hiddink está preocupado porque recebeu cartas anônimas com ameaças de morte. O outro jogo da chave será entre Borussia Dortmund e Auxerre. Outras partidas desta quarta-feira: Grupo B - Liverpool x Basel e Spartak x Valencia; Grupo D - Inter x Ajax e Lyon x Rosenborg.