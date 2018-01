Ronaldo deve estrear só no dia 6 Os torcedores do Real Madrid terão que esperar até o dia 6 de outubro para ver a estréia do atacante Ronaldo, recém-contratado para compor o milionário time espanhol. Embora tenha realizado exercícios físicos e até corrido por 10 minutos ao redor do campo neste sábado pela manhã, aparentando estar plenamente recuperado da contusão na perna esquerda, o atacante não foi relacionado para o jogo contra o AEK, em Atenas, na próxima quarta-feira, pela Liga dos Campeões. A tão esperada estréia deve ocorrer na partida contra o Alaves, pelo Campeonato Espanhol Segundo o chefe da equipe médica do Real Madrid, Alfonso del Corral, a cautela e a prudência justificam a decisão de poupar o jogador. ?Desde a chegada de Ronaldo optamos pela prudência. Ele está pouco tempo conosco e ainda não conhecemos as reações do seu corpo?. ?Vamos aproveitar essa pequena lesão para que ele tenha tempo de se recuperar totalmente?, disse. Neste domingo, Ronaldo fará novos exercícios sob a orientação do fisioterapeuta Juan Muro e, provavelmente, na segunda-feira retomará os trabalhos com bola.