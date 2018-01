Ronaldo deve ganhar mais 2 troféus A coleção de troféus de Ronaldo foi enriquecida nesta quinta-feira com mais um prêmio. O astro brasileiro do Real Madrid foi eleito, em votação dos leitores da revista inglesa World Soccer, como o melhor jogador de 2002. O artilheiro da Copa teve 26,1% da preferência desse colégio eleitoral especial, seguido do alemão Ballack (17,7%) e de seu companheiro Roberto Carlos (8,48%). Ronaldo não ficou sozinho nessa votação. A seleção brasileira ganhou como time da temporada e o holandês Guus Hiddink, responsável pelo quarto lugar da Coréia do Sul no Mundial, foi lembrado como treinador mais eficiente. Nesse quesito, o campeão Luiz Felipe Scolari ficou em segundo lugar. A lista de mimos inclui ainda premiação da Onze Mondial (França), da Academia Francesa de Esportes e da BBC de Londres. Nos próximos dias, Ronaldo ganhará a chuteira de ouro da Fifa e deve faturar a Bola de Ouro, oferecida pela revista francesa France Football para o principal jogador da Europa. Ronaldo trata também da saúde. No intervalo do jogo com o Lokomotiv Moscou, nesta quarta-feira, pela Copa dos Campeões, foi substituído ao se queixar de dores na perna direita. Os médicos do Real Madrid constataram ?sobrecarga muscular? e recomendaram repouso. Para tirar dúvidas, nesta quinta-feira foi à clínica Rúber Internacional, em Madri, e fez exames minuciosos. Há possibilidade de jogar contra o Huelva, domingo, pelo Campeonato Espanhol.