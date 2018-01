Ronaldo deve ir ao Sambódromo O atacante Ronaldo, da Internazionale de Milão, realiza nesta terça-feira seu segundo dia de treinamentos no Brasil, onde permanecerá por no mínimo dez dias, para se recuperar de uma contusão muscular na coxa esquerda. Sem data para deixar o Rio, Ronaldo ainda não decidiu se vai participar das comemorações do carnaval. A tendência é a de que ele vá ao sambódromo, por uma noite, assistir aos desfiles das escolas de samba. O jogador chegou no início da madrugada desta segunda-feira e, pela manhã, durante duas horas, realizou o primeiro treinamento na clínica particular do fisioterapeuta Nilton Petrone, o Filé, na Barra da Tijuca, zona oeste. À tarde, realizou uma nova sessão de exercícios e correu na praia. Ronaldo ainda está com o rosto inchado, por causa da cirurgia realizada para a extração de um dente do siso, na sexta-feira. Pela programação, ele realiza nesta terça-feira duas sessões de exercícios fisioterápicos (manhã e tarde), acompanhado por Filé e pelo preparador-físico da Internazionale, Cláudio Gaudino, que tem sua chegada ao Brasil prevista para esta manhã. Os treinamentos com bola devem ser realizados a partir desta quarta ou quinta-feira. O local dos exercícios ainda não foi escolhido, mas deve ser o VascoBarra ou CFZ, clube do ex-jogador Zico, ambos localizados na Barra da Tijuca. A vinda de Ronaldo ao Brasil tem por objetivo realizar um tratamento com o médico da seleção brasileira, José Luiz Runco. Enquanto Runco estiver viajando com a seleção na Arábia Saudita para o amistoso preparatório à Copa do Mundo de 2002, no dia 6, o médico Serafim Borges será o responsável pelo acompanhamento do craque. A contusão muscular de Ronaldo aconteceu no dia 23 de dezembro do ano passado, quando a Internazionale venceu o Piacenza, por 3 a 2, pelo Campeonato Italiano. O novo problema afastou o jogador do amistoso contra a Arábia Saudita, já que o técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, o havia convocado antecipadamente.