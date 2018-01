Ronaldo deve jogar contra a Juventus O atacante Ronaldo deverá voltar ao time da Inter de Milão neste sábado, na partida contra a Juventus de Turim. A expectativa é a de que o jogador possa atuar pelo menos parte do segundo tempo. "Estou de acordo com o presidente Massimo Moratti (que sugeriu sua escalação); chegou o momento de voltar. Eu me sinto bem e pronto para jogar no sábado?, disse o atacante brasileiro, que fez uma ressalva. ?Eu só espero que ninguém me considere o salvador da pátria?, lembrou. Ronaldo está afastado dos gramados desde o dia 27 de setembro em conseqüência de uma lesão muscular. Naquele dia ele participou da partida contra o Brasov pela Copa da UEFA e sentiu um estiramento no músculo da perna direita. Era seu segundo jogo oficial depois de 17 meses se recuperando da cirurgia no joelho direito. A decisão de escalar ou não Ronaldo, no entanto, cabe ao técnico Héctor Cuper. O treinador antecipou ontem que se Ronaldo não for utilizado já no sábado, certamente o será no dia 1º de novembro, quando a Inter enfrentar a equipe polonesa do Wisla Cracovia, também pela Copa da UEFA.