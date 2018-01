Ronaldo deve jogar nesta terça-feira Na rodada desta terça-feira da Copa da Uefa, a grande novidade será a volta do atacante Ronaldo, da Inter de Milão. O técnico argentino Héctor Cúper confirmou que o "Fenômeno" ficará no banco de reservas contra o Wisla Cracóvia, na Polônia, pela rodada de volta da segunda fase. No jogo de ida, a equipe italiana venceu por 2 a 0, com dois gols de Kallon. "Ele deve jogar alguns minutos contra o Wisla Cracóvia. Ele não veio como um mero espectador. Se foi convocado, é porque vai jogar. As pessoas me perguntam se tanto tempo parado mudou algo dele. Garanto que não. Se ele recuperar sua condição física ideal, seu talento e habilidade permitirão que ele volte a ter grandes atuações", garantiu Cúper, que confirmou que o brasileiro Adriano e Kallon serão os titulares no ataque. Ronaldinho se contundiu no final da segunda partida contra o Brasov, da Romênia, na primeira fase da Copa da Uefa: sentiu uma fisgada na coxa direita. Ele está treinando normalmente desde a semana passada, mas não foi relacionado por Cúper para o jogo de sábado passado contra a Juventus (0 a 0), pelo Campeonato Italiano. Sua estréia na competição nacional deverá ocorrer no fim de semana, quando a Inter receberá o Lecce no estádio San Siro.