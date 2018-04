Ronaldo deve jogar uma vez por semana no início do ano

O técnico Mano Menezes afirmou nesta segunda-feira que pretende escalar Ronaldo apenas uma vez por semana no início da temporada. Para ele, o atacante vai precisar de treinar uma semana completa para não sentir o ritmo das partidas e ter condições de apresentar o futebol desejado pela comissão técnica. Ronaldo deve fazer a sua primeira partida pelo Corinthians em 2010 na quarta-feira, no Pacaembu, contra o Bragantino.

"Não seria irresponsável de mudar um planejamento e colocá-lo por causa do resultado [empate por 1 a 1 com o Monte Azul]. Nesse momento, o jogo vai dar uma condição ideal para ele. Vai jogar na quarta, não deve jogar no fim de semana, e deve ser assim na semana seguinte. Ele vai trabalhar uma semana inteira para os jogos", explicou, em entrevista ao SporTV.

Mano Menezes acredita que o Corinthians ainda enfrentará problemas físicos nos próximos jogos do Campeonato Paulista, inclusive no clássico contra o Palmeiras, no dia 31 de janeiro. "Pela sexta rodada estaremos em um nível de competitividade igual ao das outras equipes. Não vamos abrir mão de vencer, mas precisaremos muito das características individuais. Ainda vamos sofrer um pouco", avisou.

O treinador corintiano disse que vai utilizar uma equipe reservas em algumas rodadas do Paulistão durante a Libertadores, mas garantiu que isso não acontecerá em toda competição. "Depende da situação. Queremos ter duas equipes de muita qualidade, mas elas nem sempre serão distintas. Quando uma equipe não joga, perde padrão de jogo", comentou.

Questionado sobre os principais adversários do Corinthians na Libertadores, Mano elogiou o Estudiantes, atual campeão da competição continental. "Já vi que o Estudiantes vai manter a base. Verón não quis sair, devem trazer "La Gata" Fernandez para fazer a dupla de ataque. A ideia deles é manutenção da base de um time que foi vice da Sul-Americana e campeão da Libertadores", disse.