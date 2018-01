Ronaldo deve processar moradora na 2ª O advogado do atacante Ronaldo, do Real Madrid, Michel Assef, está com tudo pronto para entrar na segunda-feira com uma queixa-crime, por injúria, contra a moradora que teria ofendido sua família no edifício Barra Golden Green, onde reside na cobertura. O condomínio também pode ser processado por danos morais. "Já está tudo pronto e só espero por uma ordem do Ronaldo. Vamos nos falar nesta sexta-feira à noite", disse Assef. "Espero que o juiz a condene a trabalhar na Organização Zumbi dos Palmares para essa senhora deixar de ser racista." De acordo com Assef, se condenada, a pena prevista para a moradora é a de seis meses a um ano. Como pela Lei brasileira uma condenação inferior a quatro anos de detenção não priva o culpado de sua liberdade, ela será convertida em serviços prestados à sociedade. Já o condomínio pode ser obrigado a desembolsar cerca de 200 a 600 (R$ 40 mil a R$ 120 mil) salários-mínimos para indenizar o atleta. Na tentativa de eximir-se de culpa, o condomínio Barra Golden Green divulgou uma nota, nesta sexta-feira, na qual classifica de "ações isoladas de uma moradora" as denúncias feitas pela família de Ronaldo. "A atitude de discriminação social apontada não corresponde à política de convivência do condomínio", expressou o documento. Em seu término, o comunicado ainda explicitou o repúdio do condomínio a qualquer forma de discriminação e lamentou os "eventuais" constrangimentos sofridos pelos parentes do atleta. Na quinta-feira, a mãe de Ronaldo, Sônia Nazário, afirmou que sua família estava sendo vítima de uma discriminação social, por causa dos comentários de uma vizinha. A moradora teria dito não querer conviver com "suburbanos e favelados". Após uma festa de comemoração, onde reuniu na piscina do condomínio parentes e amigos, Sônia foi comunicada de que o jogador deveria apresentar uma lista da pessoas que freqüentam seu apartamento à administração do local. Nesta sexta-feira ela se reuniu com o síndico do Barra Golden Green e recebeu o apoio de alguns vizinhos. Da Espanha, Ronaldo informou que não vai fazer qualquer tipo de lista e reiterou que sua mãe pode convidar quem desejar para freqüentar sua cobertura. O atacante se disse satisfeito com o pedido de desculpas do condomínio, mas não descartou a hipótese de ainda processá-lo. Veto - Ronaldo recebeu com surpresa o veto do prefeito do Rio, Cesar Maia, à homenagem onde a rua em que nasceu, em Bento Ribeiro, receberia seu nome. Para inviabilizar a troca de nome da Rua General César Obino, o prefeito argumentou que somente pessoas mortas estão sujeitas a este tipo de homenagem.