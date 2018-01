Ronaldo deve receber a Bola de Ouro Ronaldo deve receber amanhã o prêmio Bola de Ouro, promovido pela revista francesa France Football, como o melhor jogador do ano. Terça-feira, o Fenòmeno pode emplacar também o prêmio dado pela Fifa ao melhor de 2002, que já venceu em 1996 e 1997. Em ambos, o brasileiro concorre com o goleiro alemão Oliver Kahn e o meia francês Zinedine Zidane. Hoje, sem Ronaldo e Roberto Carlos, machucados, o Real Madrid penou para venceu o Recreativo Huelva, último colocado do Campeonato Espanhol, por 4 a 2, de virada, no Santiago Bernabeu. O Recreativo fez dois gols no início da partida, com Cubillo e Jiménez, aos 14. O Real Madrid diminuiu com Raúl Bravo no primeiro tempo e virou o placar na segunda etapa com gols de Ivan Helguera, Raúl e Figo. A Real Sociedad segue sendo a melhor equipe do Campeonato Espanhol. Hoje, em San Sebastián, a equipe basca derrotou o Mallorca por 2 a 1, de virada, e chegou aos 32 pontos em 14 rodadas. Os gols saíram no segundo tempo. Eto?o marcou para o Mallorca aos 2 minutos. De Pedro empatou a partida aos 6 e Aramburu fez o gol da vitória da Real Sociedad aos 12. O Betis perdeu em casa para o Rayo Vallecano por 1 a 0. O Deportivo La Coruña ganhou do Málaga também por 1 a 0, mesmo placar da vitória do Osasuna sobre o Espanhol. O Valladolid fez 2 a 0 no Athletic Bilbao e o Racing Santander marcou 3 a 0 no Celta.