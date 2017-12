Ronaldo deve renovar por mais dois anos O Assessor de imprensa do atacante Ronaldo, do Real Madri, Rodrigo Paiva informou hoje à noite que as negociações para a renovação de contrato do craque com o clube estão bem adiantadas e que devem ser concretizadas no máximo em duas semanas. Paiva desmentiu uma informação veiculada durante o dia por uma agência de notícias européia de que Ronaldo teria uma reunião na semana que vem para tratar do assunto. "A reunião foi hoje entre Luiz Vicente, atual representante de Ronaldo na Europa, e Florentino Perez, presidente do Real Madri". De acordo com o assessor, Ronaldo deverá formalizar a prorrogação de seu contrato com o Real Madrid por dois anos. O contrato em vigor vincula Ronaldo à equipe espanhola até 2006. Com o acerto praticamente fechado, o atacante permaneceria no clube até 2008. "Quem pode falar agora sobre os negócios do Ronaldo na Europa é Luiz Vicente, e não outras pessoas que estão tentando se promover às custas dele", disse, deixando claro que não se referia aos procuradores de Ronaldo, Reinaldo Pitta e Alexandre Martins.