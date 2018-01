Ronaldo deve ser a atração da Inter A presença do atacante Ronaldo deve ser a atração da partida desta quinta-feira entre a Internazionale de Milão e o Brasov, pela jogo de volta Copa da Uefa. O brasileiro viajou para a Romênia e deve ficar no banco de reservas, pelo menos durante o primeiro tempo. A expectativa é de que o ?Fenômeno? consiga permanecer em campo no segundo período. Na partida de ida, em Trieste, na Itália, na semana passada, atuou 28 minutos, na vitória por 3 a 0 sobre o rival desta quinta. A experiência deverá ser importante para Ronaldo, convocado para a seleção brasileira que enfrenta o Chile, dia 7, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O atacante ficou 17 meses sem disputar partidas oficiais e luta para obter condição física para atuar durante os 90 minutos. Outro brasileiro da Inter que deverá estar em campo é Adriano, que na semana passada saiu para dar lugar a Ronaldo. O jovem jogador, contratado este ano do Flamengo, vem agradando à torcida e ao técnico Héctor Cúper, que também poderá contar com o zagueiro Córdoba, que cumpriu dois jogos de suspensão. Outros clubes italianos que estarão em ação são o Milan, que pega o Bate Borisov, da Bielo-Rússia, a Fiorentina, que joga contra o Dnipro, da Ucrânia, e o Parma, que pega o Helsinque. Entre os espanhóis, o Celta enfrenta o Sigma Omoluc, da República Checa, e o Valência joga contra o Chernomorets, da Rússia.