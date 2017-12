Ronaldo deve voltar daqui 15 dias O atacante Ronaldo, da Inter de Milão, poderá voltar a jogar entre dez e 15 dias. O exame de ecografia a que foi submetido nesta quinta-feira, numa clínica do Rio, acusou apenas uma pequena contusão na coxa esquerda. Portanto, nenhuma lesão muscular, a outra possibilidade mais provável. "Estou feliz com o resultado, foi um problema sem gravidade, mais em função do cansaço por ter tido três jogos em uma semana", comentou Ronaldo, antes de manter contato com os médicos da Inter. Ele não poderá atuar dia 6 de janeiro contra a Lazio, mas já deverá ter consições de jogo na semana seguinte, quando começará a segunda fase do Campeonato Italiano. Ronaldo machucou-se na partida contra o Piacenza, no último fim de semana. No dia seguinte, embarcou para o Rio, a fim de passar o Natal com a família. Ele só decidirá nesta sexta-feira se ficará na cidade para o réveillon. Ainda nesta quinta-feira, Ronaldo iniciou trabalho de reforço muscular com o fisioterapeuta Nilton Petrone. Nesta sexta-feira, correrá na praia. Para fugir do assédio da imprensa, atendendo a uma solicitação da Inter, Ronaldo deverá viajar para alguma cidade litorânea do Estado do Rio, em companhia de Petrone. De acordo com Ronaldo, a nova contusão deve servir como aprendizado para todos no clube. "Eu passei a me entender mais e os médicos e preparadores físicos da Inter, também", disse, ainda lamentando o fato de ter jogado três vezes num curto período. Ronaldo ainda teve tempo nesta quinta-feira para enfrentar novamente seu amigo Nicola Ventola, da Inter, seu hóspede no Rio, em jogos de sinuca. Disse ter vencido com facilidade o adversário. "Não consigo encontrar ninguém à altura para me derrotar", brincou. Seu assessor de Imprensa, Rodrigo Paiva, no entanto, apresentou outra versão. "Eu não vi os jogos, mas o Ventola garantiu que ensinaria algumas técnicas da sinuca ao Ronaldo", disse.