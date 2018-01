Ronaldo deverá jogar contra o Brasov O técnico argentino da Inter de Milão, Hector Cúper, deverá escalar o atacante Ronaldo para a partida de volta contra a equipe romena do Brasov nesta quinta-feira, válida pela primeira fase da Copa da UEFA. Ronaldo jogou por cerca de meia hora na partida de ida, na Itália, na semana passada, em sua primeira partida oficial depois de 17 meses em tratamento de uma contusão no joelho. Só que na partida seguinte, contra o Torino, domingo passado, pelo Campeonato Italiano, o brasileiro ficou na reserva. Ronaldo integra a lista de 18 jogadores relacionados para a partida contra os romenos, mas a exemplo do que ocorreu no seu retorno ao futebol, deverá entrar apenas no segundo tempo. O ex-flamenguista Adriano será o titular no comando do ataque. Mesmo em processo de recuperação, Ronaldo foi convocado pelo técnico Luiz Felipe Scolari para a partida contra o Chile, dia 7 de outubro, pelas eliminatórias da Copa do Mundo.