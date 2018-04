Ronaldo deverá ter cargo no Comitê Organizador da Copa Ronaldo ainda não confirmou oficialmente, mas já teria aceitado o convite para fazer parte do Comitê Organizador Local (COL) da Copa de 2014. O ex-jogador de 35 anos deverá ter um papel importante na organização do Mundial no Brasil, atuando ao lado de Ricardo Teixeira, presidente da CBF e do COL, que foi quem lhe chamou para ter um cargo na entidade.