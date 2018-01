Ronaldo discute futuro no Real Madrid Ronaldo tem reunião marcada com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, para a próxima semana. No encontro, o Fenômeno pretende decidir seu futuro no clube. O atacante está insatisfeito desde a chegada de Vanderlei Luxemburgo e não descarta deixar o Real ao final da temporada, em junho. Mas, Pérez não admite perder o craque. "É o melhor atacante do mundo", diz o presidente. A possibilidade de o Fenômeno sair do Real Madrid cresceu na última semana. O jogador foi multado por chegar atrasado em dois treinos, após a festa de casamento com Daniella Cicarelli, em Paris. E ficou sabendo da multa por meio de um jornal de Madri. Na partida contra a Juventus, terça, pela Copa dos Campeões, foi substituído por Owen e deixou o campo sob vaias. "Ele vinha de lesão, não se encontra na sua melhor forma", disse Luxemburgo. Nos bastidores do clube, o rumor é de que o Fenômeno não suporta mais Luxemburgo. Mais ou menos como aconteceu no seu processo de saída da Inter de Milão, quando se desentendeu com o técnico argentino Héctor Cúper. No Real Madrid, apenas o presidente Pérez pode resolver o impasse. Para o dirigente, a suposta queda de braço entre o Fenômeno e Luxemburgo ainda não é grave. Pérez não quer perder o treinador, contratado em dezembro e muito elogiado no clube, mas também nem sonha em deixar Ronaldo escapar. Apenas em uma hipótese o dirigente aceitaria ceder o Fenômeno a outro clube: se fechar com Adriano, o artilheiro da Inter de Milão, já sondado no início deste ano.