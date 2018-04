Ronaldo disputa primeiro coletivo após cirurgia na mão

O atacante Ronaldo mostrou disposição e até marcou um gol no treino desta quinta-feira do Corinthians, em Itu, em seu primeiro coletivo após se recuperar de uma cirurgia na mão esquerda. O jogador está sem jogar desde o dia 26 de julho, quando sofreu a fratura na mão durante o clássico com o Palmeiras.

Veja também:

Blog do Centenário - História e a festa do Corinthians

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Desde a cirurgia, que teria envolvido também uma lipoaspiração, não confirmada, Ronaldo vem trabalhando fisicamente. Na quarta-feira, voltou a treinar com bola e, nesta quinta, mostrou que já está praticamente pronto para entrar em campo. O atacante deve retornar na próxima quarta, contra o Coritiba, no Paraná.

Nesta quinta, Ronaldo não correu muito, mas deu trabalho ao zagueiro William, o responsável pela sua marcação. Com apenas um toque na bola, o atacante, com uma proteção de espuma na mão, criou lances bonitos e arrancou elogios do técnico Mano Menezes. Foram passes de calcanhar, de letra e por cobertura.

A recompensa veio na metade do treino. Depois de dar assistência para um gol de Bill, Ronaldo arrancou em velocidade e matou saudade de estufar as redes. Toque sutil para superar o goleiro Felipe, sem chances de defesa.