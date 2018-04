Ronaldo diz estar pronto para voltar O atacante Ronaldo revelou nesta terça-feira que já está recuperado da contusão muscular e pronto para voltar a jogar. Ele sofreu a lesão no dia 23 de dezembro, na vitória da Inter sobre o Piacenza pelo Campeonato Italiano. Desde então, vem fazendo tratamento intensivo e nem seguiu com o restante do elenco para Palma de Mallorca (Espanha), onde a equipe ficará treinando 10 dias, para ficar concentrado em Milão. ?Minha condição física está muito boa e logo voltarei a jogar junto com meus companheiros?, avisou o atacante brasileiro, que pode jogar já neste domingo, quando a Inter enfrenta o Perugia, fora de casa. Ronaldo participou nesta terça-feira do lançamento da linha de roupas da Pirelli, a patrocinadora do clube de Milão.