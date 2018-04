Ronaldo diz que Copa de 2002 e Corinthians foram auge

Ronaldo, porém, se recusou a citar os momentos que considera como os piores da sua carreira e garantiu ter aprendido muito com os erros cometidos e as derrotas sofridas. "Não tem, eu não classifico as minhas derrotas. Elas vêm para te ensinar alguma coisa, você aprende muito mais perdendo. Foi bom ter perdido, porque me ensinou muito a me comportar como homem, na sociedade", disse.

O maior artilheiro da Copa do Mundo reconheceu que as lesões podem ter atrapalhado o seu desempenho. No total, ele realizou nove cirurgias e sofreu com contusões musculares que provocaram a sua aposentadoria. "Se minha historia voltasse a ocorrer em 20 anos, a medicina teria avançado mais e provavelmente os meus problemas num momento futuro seriam resolvido mais rápido e mais facilmente", comentou.

Ronaldo voltou a classificar a sua carreira como maravilhosa e acredita que sentirá falta do dia-a-dia do futebol. "Não me arrependo de nada. Honrei tudo o que eu fiz. Foi tudo maravilhoso. Vou sentir muita saudade. Não sei como vai ser, a saudade de jogar, a sensação de competição, o protagonismo de fazer um gol da vitória. Mas deu a hora e nós temos que olhar pra frente".

Ronaldo teve carreira brilhante tanto no futebol brasileiro, com passagens por Cruzeiro e Corinthians, como na Europa, onde atuou pelos rivais espanhóis Real Madrid e Barcelona e também na Itália, onde defendeu Inter de Milão e Milan. Na seleção brasileira, conquistou dois títulos da Copa do Mundo - 1994 e 2002 - e se consagrou como o maior artilheiro da história da competição, com 15 gols.