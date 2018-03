Ronaldo diz que está 8 kg acima do peso e promete recuperação

O jogador Ronaldo participou nesta manhã do programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, na Rede Globo de Televisão. A entrevista, ao vivo, consumiu todo o tempo da atração, que é de uma hora e meia. Muito bem-humorado, o atacante falou que, quando está no Brasil, leva uma vida normal e não se incomoda com a presença de fotógrafos. Também se sente muito bem na Europa, principalmente em Paris, cidade que ele confessou amar e onde é bastante respeitado. Situação muito boa disse desfrutar nos Estados Unidos. Ronaldo afirmou que está pesando 95 kg, ou seja, oito quilos acima de seu peso normal, que é de 87 kg, o mesmo que tinha por ocasião da Copa do Mundo do Japão/Coréia, em 2002, quando o Brasil conquistou o pentacampeonato com atuações brilhantes do Fenômeno, principalmente na final, contra a Alemanha. Segundo ele, esse ganho de peso se deu em razão da contusão que sofreu e o fez ficar muito tempo na cama. O avante garantiu que vem fazendo dieta e exercícios físicos, como a prática de natação. O Fenômeno também falou sobre sua contusão, a mesma que sofreu há alguns anos, só que desta vez no joelho esquerdo. Ele tem fé que agora o tempo de recuperação será bem menor do que anteriormente, embora ainda não tenha retomado os treinos com bola. Ele aproveitou a oportunidade a agradeceu de público ao apresentador Luciano Huck, o primeiro, conforme o atleta, a se solidarizar com ele no episódio envolvendo os travestis. A apresentadora Ana Maria Braga não comentou. Ronaldo, por sua vez, preferiu classificar o caso como a "maior desgraça de sua vida". PAPAI DE NOVO? O artilheiro em copas do mundo se constrangeu um pouco na hora de falar sobre a namorada Maria Beatriz Antony, de 25 anos. "Nós estamos juntos a um ano e cinco meses. É uma mulher linda, super inteligente, acho que tudo tem seu tempo. A gente tem se falado, mas não sei se ela está realmente pronta para me perdoar ou se vai perdoar apenas da boca para fora, mas depois vai ficar difícil esquecer. Eu também estou com a consciência muito pesada para receber o perdão dela. Não sei ainda o que vai acontecer" - considerou o Fenômeno. "A gente ainda não se encontrou. Não sabemos se ela está realmente grávida. É incrível como as coisas vazam...Qualquer pessoa segura isso até o terceiro mês, para ter certeza. Se for isso mesmo, gostaria que desta vez viesse uma menina", completou o jogador. Ronaldo recusou-se a mandar uma mensagem para a namorada, como sugeriu Ana Maria Braga. Ele frisou que não pretendia usar o programa dela e ou de outros apresentadores para discutir a relação com Bia. O atacante finalizou a entrevista informando que permanecerá no Brasil até o fim do ano para a conclusão de seu tratamento. Dizendo-se devoto de São Cristovam, o protetor dos motoristas, o Fenômeno agradeceu o apoio que recebeu de todos até agora e ao carinho do povo brasileiro.