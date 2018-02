Ronaldo diz que ficará nu para mostrar que não está gordo Com bom humor, o brasileiro Ronaldo, do Milan, disse que está disposto a tirar a roupa para mostrar que não está gordo. O atacante, que chegou a ser alvo de brincadeiras e de pesquisas da imprensa européia sobre seu peso, ainda aproveitou para desmentir a fama de ser um freqüentador das noites italianas. "Em breve, tirarei uma foto nu para acabar com todo o falatório sobre minha gordura", disse Ronaldo à revista italiana Panorama. "Com relação à minha vida fora de campo, não sou de freqüentar boates. Gosto muito das mulheres, mas a mais importante é minha mãe, Sônia". Contratado pelo Milan em janeiro, Ronaldo também criticou o técnico do Real Madrid, o italiano Fabio Capello, eliminado na Liga dos Campeões na última quarta-feira, pelo Bayern de Munique. "Ele é um homem em dificuldades. Não se pode acreditar nele", contou. "O Capello está defasado no que diz respeito às relações com os jogadores." Feliz com sua fase no Milan, Ronaldo falou sobre a atual situação do futebol italiano. "Sabemos que uma máfia comandava o esporte, mas não tínhamos provas. Agora, depois de todos os escândalos de manipulação de resultados, respiramos outro ar. Os árbitros erram, mas vemos que não fazem de má fé", afirmou.