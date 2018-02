Ronaldo diz que Kaká é o melhor, e Gaúcho perde para Messi O atacante brasileiro Ronaldo voltou a jogar bem no Milan e está se soltando nas entrevistas. Deixando a política de lado, o Fenômeno afirmou, em entrevista publicada neste sábado pelo jornal espanhol As, que Kaká é o melhor jogador do mundo atualmente, e Ronaldinho Gaúcho fica atrás do argentino Messi. "Hoje em dia, os melhores são Kaká, Messi e Ronaldinho, nesta ordem", disse o artilheiro que não esconde sua admiração pelo futebol do seu companheiro de Milan. Porém, além de colocar Ronaldinho como terceiro colocado, o Fenômeno deixa de fora alguns jogadores festejados atualmente, como o português Cristiano Ronaldo. Outro brasileiro que foi esnobado por Ronaldo foi seu antigo companheiro de ataque na seleção brasileira, Romário. Os dois nunca se deram bem fora de campo, tanto que o atacante do Milan não relacionou o ex-companheiro nem entre os maiores jogadores que já viu. Para ele, Van Basten e Maradona encabeçam a lista, e Zico, ídolo absoluto do Flamengo, seu time de coração, não foi mencionado. O francês Zinedine Zidane, um dos maiores carrascos do Brasil em Mundiais, foi apontado pelo Fenômeno como o maior com quem já jogou.