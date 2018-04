Ronaldo diz que Kaká 'está fazendo maravilhas no Real Madrid'

"Kaká está fazendo maravilhas no Real Madrid". Assim Ronaldo, do Corinthians, definiu o trabalho do amigo nesta terça-feira, em entrevista ao jornal AS, em Madri.

Veja também:

Mano tem problemas para escalar defesa

Edno é regularizado e já pode estrear na equipe

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Segundo a publicação, o atacante também elogiou o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, a quem chamou de "gênio". O jornal lembrou da promessa que o atacante fez a Pérez em novembro de 2008, durante a oitava edição do amistoso entre os amigos de Ronaldo e do craque francês Zinedine Zidane, de retornar ao Real quando Pérez voltasse ao comando do clube.

"Tenho uma relação muito boa com o clube e mais concretamente com Florentino, mas sou jogador e, portanto, não me vejo ainda trabalhando para o Real Madrid", respondeu Ronaldo ao ser questionado sobre o assunto.

O atacante do Corinthians também elogiou o atual dono da camisa 9 no Real, o português Cristiano Ronaldo, que chamou de "grandíssimo jogador".

Perguntado sobre se a época dos jogadores "galácticos" (o próprio Ronaldo, Zidane, o inglês David Beckham, o português Luis Figo) foi melhor que a das contratações realizadas por Florentino Pérez para esta temporada, Ronaldo disse que "não há critérios" para comparar a atual fase com a sua. "Desejo o melhor ao Real Madrid", concluiu.