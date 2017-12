Ronaldo diz que não deve satisfações sobre noite em boate O atacante Ronaldo disse nesta quinta-feira que não deve satisfações a ninguém sobre seus momentos de folga, e lamentou a publicação de fotos pelo jornal suíço Blick que o mostram junto com alguns jogadores da seleção numa boate em Lucerna, cidade vizinha a Weggis, horas depois da goleada por 8 a 0 sobre o Lucerna, na Basiléia. "Queria saber onde está a notícia aí. É um fato banal e eu não tenho que dar satisfações para a imprensa sobre isso", disse o jogador, que admitiu ter tirado várias fotos com torcedores durante a meia hora em que diz ter permanecido na boate. "Infelizmente, tem sempre gente que usa a situação para tirar alguma proveito", disse. Descontraído, Ronaldo disse que estava "tranqüilo", apesar da publicação das fotos. "Minha namorada estava sabendo, eu estava falando com ela de dez em dez minutos", brincou o atacante, durante entrevista concedida no início da tarde desta quinta-feira, na chegada para o segundo treino do dia em Weggis, no Estádio Thermoplan. Recuperação física Ronaldo admitiu que precisa aprimorar a forma física nos últimos dias de treino antes da estréia na Copa, dia 13, em Berlim, contra a Croácia. "Ainda falta velocidade e explosão, mas minha cabeça é de me entregar 100% à seleção", afirmou o jogador, que espera ver evolução na equipe no amistoso de domingo, em Genebra, contra a Nova Zelândia. "Aos poucos estamos ganhando mais confiança", disse. Silêncio Adriano, Dida, Emerson e Júlio César também foram fotografados na boate, mas não deram entrevista sobre o assunto. Roberto Carlos, que havia dito na véspera ter ficado no hotel durante a noite de folga, também não quis falar. O capitão Cafu brincou com a situação. "O pessoal tem que se divertir. São profissionais, maiores de idade, não tem nada demais. Se eu estivesse lá, teria ido também", afirmou o lateral. Os jogadores tinham folga até o meio-dia de quarta-feira, e não precisavam dormir na concentração. O atacante Robinho, que não apareceu nas fotos, sorriu amarelo e também disse que não havia problema na balada. "Eles estavam de folga, cada um faz o que quer", afirmou o jogador, que não contou o que fez naquela noite.