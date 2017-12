Ronaldo diz que não está em regime Ronaldo resolveu falar nesta segunda-feira sobre a suposta dieta que ele estaria fazendo por ordem da comissão técnica da seleção brasileira. Em rápida entrevista no hotel que a seleção está hospedada em Belo Horizonte, o Fenômeno repetiu que não está fazendo regime. "Sempre é a mesma coisa. Se não marco gols é porque estou gordo. Se eu marco é porque emagreci. Meu peso ideal é 88 quilos, eu não sei quanto estou pesando agora, isso pouco me importa. O que eu quero mesmo é ajudar a seleção contra a Argentina.? Ronaldo lamentou a contusão de seu parceiro de ataque, Ronaldinho Gaúcho. Disse que as lesões são decorrentes do final de temporada na Europa. "Todos nós estamos cansados, desgastados. Nós que jogamos na Europa estamos em final de temporada, e as lesões são comuns nesse período. Estamos todos muito tristes com o que aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho. Ele saiu do time e agora entrou o Luis Fabiano, espero fazer com ele uma grande partida." O jogo desta quarta-feira será uma boa oportunidade para Ronaldo mostrar que está mesmo com apetite para marcar gols. "É o que eu mais quero. Esse jogo também vai ser importante para mim e o Roberto Carlos apagar a péssima campanha do Real Madri. É uma chance da gente se redimir." Ronaldo depois da entrevista subiu para o quarto, e não encontrou com a sua namorada, Livia Lemos, a apresentadora do canal a cabo Sportv. Lívia está em Belo Horizonte também para cobrir o jogo da seleção brasileira.