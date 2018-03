Ronaldo diz que não sai da Inter Ronaldo acabou com as especulações sobre o seu futuro. Perguntado sobre uma possível transferência para o Real Madrid, ou alguma outra grande equipe européia, o atacante garantiu que continua na Internazionale de Milão. ?Meu futuro é na Inter. Espero ser campeão e artilheiro do Campeonato Italiano?, avisou o jogador na noite desta segunda-feira, durante a inauguração do Campus R9, uma universidade patrocinada por ele no Rio. Aproveitando a oportunidade para entrevistar Ronaldo e saber da possibilidade dele ser negociado, vários jornalistas do mundo inteiro estiveram na inauguração do Campus R9. Mas o jogador acabou com a polêmica logo de cara e evitou comentar mais sobre o assunto. Preferiu explicar os detalhes do seu investimento: em parceria com a Universidade Estácio de Sá e o com seu fisioterapeuta particular, Nilton Petrone (conhecido como Filé), o artilheiro da Copa está patrocinando o centro de estudos que terá os cursos de Fisioterapia, Educação Física, Enfermagem e Psicologia. Ele só não revelou quanto dinheiro está colocando no negócio. ?Escolhi investir na área de educação, porque é uma das áreas mais importantes. Espero que as pessoas não pensem que quero aparecer ao fazer isso. Espero que eu possa servir de exemplo e assim, ser copiado por outras pessoas que também têm condições de fazer isso?, afirmou Ronaldo. O Campus R9 terá 15.000 metros quadrados de área construída, seis andares, 18 laboratórios de saúde, 40 salas de aulas, auditório com capacidade para 110 pessoas e três piscinas, sendo uma semi-olímpica. De férias, depois da conquista do pentacampenato, Ronaldo não quis revelar qual será seu roteiro até se reapresentar na Inter, no dia 5 agosto. Disse apenas que pretende aproveitar para descansar bastante. Ele também confirmou que irá a Aparecida do Norte, no interior de São Paulo, para agradecer pela sua recuperação clínica e física e pela boa participação na Copa do Mundo. Mas o jogador não contou o dia em que fará a visita à igreja, para evitar o assédio da imprensa. Ainda com o visual que ficou famoso nos últimos dias de disputa da Copa, Ronaldo prometeu não mudar o seu corte de cabelo. Segundo ele, ?é para não decepcionar as crianças que o copiaram no mundo inteiro?.