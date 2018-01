Ronaldo diz que não volta para a Inter O atacante Ronaldo classificou de ?estúpidas? as versões de que planeja voltar para a Inter de Milão. Segundo ele, trata-se de rumores que visam prejudicar o Real Madri, seu atual clube. O diretor técnico do time italiano, Marco Branca, disse este mês que seu clube estava interessado na volta do atacante brasileiro, que em setembro de 2002 foi negociado com o Real Madri por US$ 35 milhões. ?Não acredito nessa versão, são apenas rumores, garanto que não sairam da minha boca. São tão estúpidas que não merecem nem comentário. Estou muito feliz em Madri?, garantiu o jogador neste sábado.