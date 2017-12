Ronaldo diz que trabalho começou e fala em sucesso Antes de iniciar o primeiro treinamento com bola, na tarde desta quarta-feira, em Weggis (Suíça), o atacante brasileiro Ronaldo mostrou muita confiança no seu trabalho e o da seleção na Copa do Mundo, que começará daqui pouco mais de duas semanas. "Hoje foi o início de um trabalho visando o Mundial. É como uma pré-temporada pra mim. Estou bem e me preparando para entrar com tudo quando os jogos começarem. Vamos ter sucesso na Copa", disse o jogador, durante uma concorrida entrevista na zona mista do Estádio Thermoplan. Ronaldo procurou não mostrar ansiedade para bater recordes durante a competição na Alemanha - se fizer um gol, passará Pelé e se tornará o artilheiro brasileiro em Copas; e caso faça três, ultrapassará a marca de 14 gols do alemão Gerd Müller como o maior goleador de toda a história dos Mundiais. "Isso será conseqüência de tudo que fizermos por aqui. Vamos ver o que vai acontecer", afirmou. Outro que está confiante de que entrará na Copa com 100% de suas condições físicas é o lateral-direito Cafu, mesmo após passar por uma artroscopia no joelho no início deste ano. "Hoje eu estou com 98% e os outros 2% serão conquistados com esses treinos. O espírito é o melhor possível para jogar um Mundial", comentou. Na parte tática, o meia Kaká destacou a importância da escalação do quarteto de ataque formada por ele, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Adriano. "A marcação sobre o Ronaldinho será enorme e isso fará com que os outros tenham espaços para jogar. Temos de aproveitar isso nas partidas", analisou o jogador do Milan.